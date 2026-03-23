Míssil Patriot estava envolvido em explosão no Bahrein

Uma bateria de defesa aérea Patriot provavelmente disparou o míssil interceptador que causou uma explosão no Bahrein, há duas semanas. Dezenas de civis ficaram feridos e várias casas foram destruídas na ocasião. Tanto o Bahrein, país aliado dos Estados Unidos, quanto Washington atribuíram o caso a um ataque de drone iraniano.



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