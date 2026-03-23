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Míssil Patriot estava envolvido em explosão no Bahrein

Equipamento interceptador operado pelos EUA deixou mais de 30 feridos e destruiu várias casas

Conexão Record News|Do R7

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Uma bateria de defesa aérea Patriot provavelmente disparou o míssil interceptador que causou uma explosão no Bahrein, há duas semanas. Dezenas de civis ficaram feridos e várias casas foram destruídas na ocasião. Tanto o Bahrein, país aliado dos Estados Unidos, quanto Washington atribuíram o caso a um ataque de drone iraniano.

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