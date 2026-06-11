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Navio com mercadorias de Omã é atingido pelos EUA

Embarcação transportava bens essenciais quando foi surpreendida em Ormuz

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Um avião de carga transportando bens essenciais foi atingido por um projétil americano enquanto sobrevoava a cidade de Khasab, no estreito de Ormuz.

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