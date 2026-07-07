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Navio petroleiro é atacado no estreito de Ormuz

Mesmo com acordo, Teerã ameaça atingir embarcações que não avisem sobre travessia

Conexão Record News|Do R7

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Um petroleiro foi alvo de ataque enquanto atravessava o estreito de Ormuz, próximo à costa de Omã. Não há registro de vítimas. A imprensa internacional relata que a Guarda Revolucionária iraniana teria atacado ao menos dois navios na região. O governo do Irã ainda não se pronunciou sobre o incidente.

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