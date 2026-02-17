Negociações em Genebra buscam solução para conflito entre Rússia e Ucrânia
Reunião entre Rússia, Ucrânia e EUA discute paz e questões territoriais
Negociadores russos, ucranianos e americanos estão reunidos, nesta terça-feira (17), em Genebra, na Suíça, para mais uma rodada de conversas. A reunião tem previsão de durar dois dias.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Ali Khamenei ameaça derrubar porta-aviões dos EUA que está próximo ao Irã
Líder supremo do Irã afirmou que Donald Trump não conseguirá acabar com o regime de Teerã
Forças russas bombardeiam a infraestrutura elétrica ucraniana
Três pessoas morreram durante o ataque de um drone russo no leste da Ucrânia
Câmeras inteligentes são utilizadas para monitoramento de infrações
Drones e câmeras avançadas são usados para monitorar infrações e ajudar nas fiscalizações de agentes policiais
Irã fecha Estreito de Ormuz para exercício militar
Mais de 20% do petróleo consumido no mundo é transportado pela hidrovia
Representantes do EUA e Irã se reúnem para discutir acordo nuclear
Conversa envolve alívio de sanções econômicas e busca por estabilidade no Oriente Médio
Ministério das Mulheres lança campanha contra assédio durante o Carnaval
Campanha 'Se liga ou eu ligo 180' tem o objetivo de combater o assédio e conscientizar a sociedade
Lula viaja à Ásia para fortalecer relações comerciais
Presidente tem o intuito de ampliar o comércio e as parcerias com Coreia e Índia
Entenda formas de se proteger nas redes sociais durante o Carnaval
Especialista alerta sobre riscos de segurança digital durante a folia
AGU intensifica cobrança contra agressores de mulheres
Ações para ressarcimento de pensões pagas pelo INSS ganham força
Tarifas impostas pelos EUA aproximam Mercosul e China
Pacto comercial pode redefinir o comércio global e alianças econômicas
EUA e Irã buscam acordos que tragam benefícios econômicos
Países retomaram conversas para resolver disputa sobre programa nuclear iraniano
Questões da Ucrânia serão discutidas em Genebra, segundo Kremlin
Kiev está sob pressão dos Estados Unidos para chegar a acordo com a Rússia
Conselho da Paz vai apresentar pacote humanitário para a Faixa de Gaza
Estados membros prometeram ajuda bilionária para reconstrução na região
118 universidades e institutos federais têm problemas de conectividade
Serviço também é indisponível para quase 6% da população brasileira, segundo o IBGE