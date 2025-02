Negociações para segunda fase do cessar-fogo em Gaza já estão em curso

A primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas caminha para o fim. Com isso, as duas partes já negociam os termos finais da segunda fase do trato, que pode contar com a libertação de todos os 73 reféns israelenses mantidos pelos rebeldes. Em contrapartida, o Hamas solicitou um cessar-fogo permanente e a retirada das tropas de Israel do território palestino. A expectativa é de que os termos da próxima fase sejam definidos até o dia 2 de março.



Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (20), Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, comenta que as negociações atrasaram, mas ao menos os interlocutores reconhecem a “boa vontade” do outro lado. “A gente vê cenas hoje, enviadas pelo Egito, de casas móveis pré-montadas entrando em Gaza, tanques para a limpeza do terreno e construindo caminho para a retomada de uma vida normal em Gaza, como um sinal de boa-fé de Israel, que pretende honrar com o compromisso de uma paz duradoura”, pontua Feijó.