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Negociações sobre a Ucrânia serão retomadas entre enviados especiais

Apesar da declaração, governo russo acusa EUA de não cumprirem acordo entre Trump e Putin

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As negociações para a paz na Ucrânia estão paralisadas por conta de os enviados especiais norte-americanos direcionarem o foco à questão com o Irã.

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