Negociadores ucranianos e americanos vão se reunir

Encontro vai acontecer quinta (26), em Genebra; objetivo é discutir "pacote de prosperidade"

Conexão Record News|Do R7

Representantes da Ucrânia irão se encontrar com autoridades dos Estados Unidos em Genebra para discutir a reconstrução do país após o conflito. A pesquisadora Giovana Branco fala sobre o assunto.

