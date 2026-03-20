Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Novo líder supremo do Irã promete vingança

Ele também pediu ao regime iraniano que acabe com a segurança dos inimigos do país

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, divulgou um comunicado lamentando as recentes mortes de altos funcionários iranianos e prometeu vingança. Ele também instou o regime a eliminar a segurança dos inimigos do país.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • estados-unidos
  • israel
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.