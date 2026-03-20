Novo líder supremo do Irã promete vingança

O novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, divulgou um comunicado lamentando as recentes mortes de altos funcionários iranianos e prometeu vingança. Ele também instou o regime a eliminar a segurança dos inimigos do país.



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