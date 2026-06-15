Novos ataques da Rússia deixam mortos e feridos na Ucrânia

A Rússia intensificou os ataques à capital da Ucrânia, Kiev, nesta segunda-feira (15). Os bombardeios com mísseis e drones resultaram na morte de pelo menos cinco pessoas e deixaram quase 30 feridos.



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