Objetivo da Rússia é a mudança de regime e a incapacidade militar da Ucrânia, diz especialista

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, quer organizar reunião entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin para discutir um acordo para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia . A declaração foi dada depois da segunda rodada de negociações, que terminou sem acerto nesta segunda-feira (2).



O ministro da Defesa da Ucrânia disse que as divergências com a Rússia só podem ser resolvidas entre os líderes, e reforçou a necessidade de um novo encontro até o final do mês. Já o Kremlin informou que é pouco provável que aconteça uma reunião do tipo em um futuro próximo.



Para o analista internacional Vladimir Feijó, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (3), seria de interesse da Rússia atrasar as negociações . Ele argumenta que o objetivo final dos russos é a mudança do regime e a incapacidade militar ucraniana.



“A Rússia tem uma perspectiva de que está lutando uma guerra de atrito e está disposta, enquanto tem — ao cálculo dela — menos perdas do que a Ucrânia, seguir pouco a pouco diminuindo a capacidade da Ucrânia e dos seus aliados de resistir”, diz.