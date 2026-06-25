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Omã afirma que não haverá pedágio em Ormuz

Segundo chanceler, futuras negociações não vão envolver imposição de qualquer tipo de taxa na rota

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Em meio ao cenário de negociações, com a proposta norte-americana sendo mediada pelo Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, avanços são alcançados. O Irã supostamente não cogita mais instaurar um pedágio no estreito de Ormuz.

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