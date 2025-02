Onda de calor deve atingir Sul e Centro-Oeste do país nos próximos dias

Além das chuvas dos últimos dias , as regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil vão sofrer com o aumento das temperaturas devido a uma nova onda de calor. Os termômetros podem registrar até 7 °C acima da média, com chuvas pontuais, como explica Giovanni Dolif, doutor em meteorologia do Cemaden, ao Conexão Record News desta terça-feira (4).



No município de Quaraí, no Rio Grande do Sul, a temperatura chegou a 42,5 °C, a mais elevada registrada no país desde o início do ano. Apesar disso, o meteorologista prevê uma pequena trégua entre quarta (5) e quinta (6), por conta de uma frente fria na região. Já para a região Sudeste, há uma diminuição na quantidade de chuvas e um ligeiro aumento do calor.