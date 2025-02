Onda de calor e chuvas: confira a previsão do tempo para o fim de semana

Após uma semana marcada por temperaturas altas e chuvas, uma nova onda de calor volta a ganhar força no Rio Grande do Sul. Já a chuva deve continuar no Nordeste no fim de semana e em outras regiões do país. Ao Conexão Record News , Giovanni Dolif, doutor em meteorologia do Cemaden, explica que na capital paulista , que já registra chuvas na tarde desta sexta-feira (7), a previsão é de chances de temporais, com raios, principalmente na zona oeste, próximo ao centro da cidade.



Já para o litoral do Nordeste , após dias de chuvas com altos volumes, a previsão para o fim de semana é de chuvas pontuais e em quantidades menores.