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Opep+ concorda em aumentar produção de petróleo

Conflito fechou efetivamente o estreito de Ormuz, rota mais importante do mundo

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A Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) anunciou um aumento na produção diária de petróleo em 206 mil barris para o mês de maio. O economista Ricardo Buso analisa.

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