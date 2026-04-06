Opep+ concorda em aumentar produção de petróleo

A Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) anunciou um aumento na produção diária de petróleo em 206 mil barris para o mês de maio. O economista Ricardo Buso analisa.



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