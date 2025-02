Ordens executivas de Trump fazem aceno aos principais apoiadores da campanha, analisa professor

Em entrevista ao Conexão Record News nesta terça-feira (21), Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), diz que " Donald Trump está entregando tudo aquilo que vinha anunciando em discursos de campanha". O presidente norte-americano assinou algumas ordens executivas em seu primeiro dia de mandato nesta segunda-feira (20), cumprindo com algumas de suas promessas.



Para Trevisan, os decretos visam fazer um aceno aos seus apoiares e aos principais parceiros financeiros da campanha. “[As principais financiadoras foram] as empresas de TI. O aceno principal é a eliminação da palavra desinformação. E também [fez um aceno] para seu segundo maior apoiador, que eram as empresas petrolíferas. Ele fez um recuo na direção da energia fóssil.”