Otan anuncia contratos bilionários de armamentos

O professor de relações internacionais Vitelio Brustolin opinou sobre os acordos militares bilionários firmados no primeiro dia da cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na Turquia.



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