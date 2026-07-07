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Otan anuncia contratos bilionários de armamentos

Segundo o secretário-geral, os acordos mostram a Trump que a Europa leva a sério gastos com defesa; presidente considera vender caças à Turquia

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O professor de relações internacionais Vitelio Brustolin opinou sobre os acordos militares bilionários firmados no primeiro dia da cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na Turquia.

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