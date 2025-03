Otimismo do mercado para crescimento da economia tem percepção de curto prazo, afirma especialista

O dólar fechou em baixa nesta segunda-feira (17), cotado a R$ 5,68, o menor patamar da moeda americana desde novembro do ano passado. Em meio aos reflexos das tarifas do presidente Donald Trump , o mercado aguarda com otimismo as decisões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos.





Conexão Record News desta terça-feira (18), Juliana Inhasz Kessler, professora de economia do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), analisa o cenário futuro com as decisões que serão tomadas pelos órgãos financeiros. A economista afirma que um Em entrevista aodesta terça-feira (18), Juliana Inhasz Kessler, professora de economia do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), analisa o cenário futuro com as decisões que serão tomadas pelos órgãos financeiros. A economista afirma que um aumento de 1% na taxa Selic, feito pelo Banco Central, já estava previsto desde a gestão de Roberto Campos Neto, então a dúvida é de quais seriam os próximos passos.