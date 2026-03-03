Logo R7.com
Ouro volta a disparar nos mercados internacionais

Nos últimos meses, cotação do metal precioso tem chegado a patamares históricos

Com a escalada da guerra no Oriente Médio, o ouro voltou a disparar nos mercados internacionais. O metal passou a ser mais procurado à medida que as ações e outros ativos mais arriscados recuavam.

