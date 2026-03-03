Ouro volta a disparar nos mercados internacionais

Com a escalada da guerra no Oriente Médio, o ouro voltou a disparar nos mercados internacionais. O metal passou a ser mais procurado à medida que as ações e outros ativos mais arriscados recuavam.



