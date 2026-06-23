País registra recorde com 42 milhões de passageiros

O Brasil atingiu um novo marco no setor aéreo com 42 milhões de passageiros embarcando em voos domésticos entre janeiro e maio deste ano. Este número representa um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.



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