Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

País registra recorde com 42 milhões de passageiros

Economista Roberto Troster analisa alta do setor de turismo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Brasil atingiu um novo marco no setor aéreo com 42 milhões de passageiros embarcando em voos domésticos entre janeiro e maio deste ano. Este número representa um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)
  • Brasil
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.