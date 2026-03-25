Países adotam medidas para driblar crise de abastecimento causada pela guerra no Oriente Médio

O preço do barril Brent caiu para US$ 97, uma diminuição significativa em comparação com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, quando chegou a US$ 115.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!