Países adotam medidas para driblar crise de abastecimento causada pela guerra no Oriente Médio
Chile aumentou preço dos combustíveis em mais de 50%; Eslovênia anunciou racionamento
O preço do barril Brent caiu para US$ 97, uma diminuição significativa em comparação com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, quando chegou a US$ 115.
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