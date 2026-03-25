Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Países adotam medidas para driblar crise de abastecimento causada pela guerra no Oriente Médio

Chile aumentou preço dos combustíveis em mais de 50%; Eslovênia anunciou racionamento

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O preço do barril Brent caiu para US$ 97, uma diminuição significativa em comparação com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, quando chegou a US$ 115.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Oriente médio
  • Petróleo
  • guerra
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.