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Países defendem o direito de Riade se defender dos houthis

Turquia, Egito, Paquistão e Arábia Saudita expressaram preocupação com conflito na região

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Em meio ao agravamento dos conflitos no Oriente Médio, Turquia, Egito e Paquistão manifestaram apoio ao direito da Arábia Saudita de se defender dos rebeldes houthis.

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