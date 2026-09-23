Países defendem o direito de Riade se defender dos houthis

Em meio ao agravamento dos conflitos no Oriente Médio, Turquia, Egito e Paquistão manifestaram apoio ao direito da Arábia Saudita de se defender dos rebeldes houthis.



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