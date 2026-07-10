Países discutem revenda de sistemas antiaéreos russos

A Turquia está em conversações com a Rússia sobre a possibilidade de revender os sistemas de defesa aérea russos S-400 para outro país. Esta negociação segue o anúncio do Kremlin sobre a perda da participação da Turquia no programa F-35 dos Estados Unidos devido à aquisição desses sistemas. Desde 2017, esses equipamentos resultaram em sanções do Congresso americano contra Ancara.



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