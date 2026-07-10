Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Países discutem revenda de sistemas antiaéreos russos

Segundo informações, "S-400" teriam sido vendidos por um país do Golfo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Turquia está em conversações com a Rússia sobre a possibilidade de revender os sistemas de defesa aérea russos S-400 para outro país. Esta negociação segue o anúncio do Kremlin sobre a perda da participação da Turquia no programa F-35 dos Estados Unidos devido à aquisição desses sistemas. Desde 2017, esses equipamentos resultaram em sanções do Congresso americano contra Ancara.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Rússia
  • Turquia
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.