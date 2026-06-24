Países europeus alertam para atividades da China perto de Taiwan
Governo de Taipei defende testes de resposta imediata das Forças Armadas ao início da guerra
Reino Unido, França e Alemanha emitiram um alerta conjunto sobre as recentes atividades chinesas na costa leste de Taiwan.
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