Partes do Sudeste podem ter chuva de granizo; Baixada Santista segue em alerta para temporais

“O mais forte da chuva já passou; não tem previsão mais de chover muito forte”, diz Giovani Dolif, meteorologista, ao comentar a situação das instabilidades no litoral paulista . A região foi atingida por chuvas correspondentes ao dobro da média de agosto, considerado o mês mais seco do ano na Baixada Santista. Nas cidades de Santos e Guarujá, houve alagamentos e risco de deslizamentos de terra.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (6), o especialista explica que o alerta no estado está concentrado nesses dois municípios. “Apenas os dois municípios estão com alerta”, comenta. Na capital paulista, apesar da chuva fraca, não há previsão de temporal.



Dolif também aponta que a instabilidade pode provocar novas pancadas de chuva com granizo “nas áreas de serra”, avalia. Já em Belo Horizonte, o tempo se mantém firme, com sol entre nuvens e temperaturas amenas, sem risco de chuva nesta quarta-feira (6).