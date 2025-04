Páscoa saudável: cacau contribui para a prevenção de doenças crônico-degenerativas

Apesar de o chocolate ser uma iguaria apreciada por grande parte da população, especialmente na Páscoa , especialistas alertam para a importância de se atentar ao valor nutricional dos produtos. De acordo com a legislação brasileira, o alimento precisa ter no mínimo 25% de cacau para ser considerado chocolate — quanto maior o teor do grão, melhor vai ser para a saúde.





, o nutrólogo Durval Ribas Filho explica que o Em entrevista ao Conexão Record News , o nutrólogo Durval Ribas Filho explica que o fruto que serve de matéria-prima para a produção do doce conta com polifenóis, compostos conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Tais características presentes no cacau contribuem para a prevenção de doenças crônico-degenerativas.