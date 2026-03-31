Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Drones ucranianos atacam porto russo no mar Báltico

Terminal de carregamento de petróleo foi atingido; 40% da capacidade foi interrompida

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Drones ucranianos realizaram um ataque ao porto russo de Uts-Luga no mar Báltico, nesta terça-feira (31). Este foi o quinto incidente do tipo nos últimos dez dias. O alvo foi um terminal de carregamento de petróleo que sofreu danos significativos e pode impactar as exportações russas da commodity.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Petróleo
  • russia
  • ucrania
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.