Drones ucranianos atacam porto russo no mar Báltico

Drones ucranianos realizaram um ataque ao porto russo de Uts-Luga no mar Báltico, nesta terça-feira (31). Este foi o quinto incidente do tipo nos últimos dez dias. O alvo foi um terminal de carregamento de petróleo que sofreu danos significativos e pode impactar as exportações russas da commodity.



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