Pentágono é fechado por ameaça de 'materiais perigosos'

O repórter Vandrey Pereira atualiza a situação enfrentada pelo Pentágono, prédio que serve como a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Após o sistema de ventilação identificar que o ar possuía uma qualidade suspeita, três andares da construção foram fechados.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!