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Pentágono é fechado por ameaça de 'materiais perigosos'

Porta-voz confirmou que sistema detectou um problema na qualidade do ar e local foi isolado

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O repórter Vandrey Pereira atualiza a situação enfrentada pelo Pentágono, prédio que serve como a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Após o sistema de ventilação identificar que o ar possuía uma qualidade suspeita, três andares da construção foram fechados.

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