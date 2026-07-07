Peptídeos podem trazer mais riscos à saúde feminina

Os peptídeos têm ganhado destaque no mercado estético por suas promessas de ganho muscular, perda de gordura e rejuvenescimento. No entanto, seu uso para fins estéticos ainda não é autorizado pela Anvisa no Brasil.



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