Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Peptídeos podem trazer mais riscos à saúde feminina

Uso das substâncias para fins estéticos no Brasil ainda não é regulamentado

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os peptídeos têm ganhado destaque no mercado estético por suas promessas de ganho muscular, perda de gordura e rejuvenescimento. No entanto, seu uso para fins estéticos ainda não é autorizado pela Anvisa no Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • saude
  • caneta-emagrecedora
  • anvisa
  • beleza

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.