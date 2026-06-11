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Pesquisa aponta recorde histórico de endividados em maio

CNC informou que fatia atingiu 81,6% no mês; cartão de crédito é o vilão

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Pela quinta vez seguida, a taxa de endividados no Brasil bateu recorde, atingindo 81,6% dos brasileiros em maio.

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