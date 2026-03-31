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Petroleiro do Kuwait é alvo de ataque iraniano

Navio pegou fogo após bombardeio; ninguém ficou ferido e não houve vazamento

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Um petroleiro do Kuwait foi alvo de um ataque com drone iraniano no Golfo Pérsico. O navio pegou fogo após o bombardeio, mas ninguém ficou ferido.

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