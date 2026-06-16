Petroleiros iranianos retomam operações após acordo
Medida ocorre um dia após Estados Unidos e Irã anunciarem acordo de paz
Embarcações petroleiras iranianas retomaram operações no estreito de Ormuz após o acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Leonardo Trevisan explica.
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