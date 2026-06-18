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Petroleiros navegam pelo estreito de Ormuz após acordo

No Líbano, forças israelenses lançaram novos ataques nesta quinta-feira (18)

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Três superpetroleiros sauditas transportando seis milhões de barris de petróleo passaram pelo estreito de Ormuz após o presidente dos Estados Unidos assinar um acordo com o Irã para encerrar a guerra. No entanto, novos ataques aéreos israelenses no sul do Líbano levantaram dúvidas sobre até onde Donald Trump irá para interromper essa ofensiva.

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