Petroleiros navegam pelo estreito de Ormuz após acordo

Três superpetroleiros sauditas transportando seis milhões de barris de petróleo passaram pelo estreito de Ormuz após o presidente dos Estados Unidos assinar um acordo com o Irã para encerrar a guerra. No entanto, novos ataques aéreos israelenses no sul do Líbano levantaram dúvidas sobre até onde Donald Trump irá para interromper essa ofensiva.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!