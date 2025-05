Plano ‘Crescer em Paz’ enxerga diferenças para melhorar políticas para crianças, diz secretária

O plano Crescer em Paz foi instituído pelo governo federal e apresenta 45 medidas que englobam prevenção a violências, acolhimento, recuperação das vítimas e facilitação do acesso à Justiça — tudo voltado para a proteção das crianças e adolescentes. A iniciativa foi construída com participação de todas as secretarias da pasta da Justiça e Segurança Pública em parceria com Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime, além dos ministérios da Saúde, Educação e dos Direitos Humanos e Cidadania, com investimento previsto de R$ 82 milhões este ano.





Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (20), Marta Machado, secretária nacional de políticas sobre drogas, explica que a medida possui impacto em diferentes setores da sociedade, além de olhar para diferentes realidades, com prioridade absoluta nas políticas públicas. "Se a gente olha para as crianças e seus contextos, a gente consegue ter políticas muito mais efetivas e unir esforços para olhar as crianças", comenta.





A secretária pontua que o projeto irá aplicar programas como o de prevenção às drogas, violência e crimes, focando nos pontos de insegurança e vulnerabilidade aos quais os jovens podem estar expostos, minimizando fatores de risco. Ela também ressalta a criação de parâmetros jurídicos para evitar a exposição das crianças em casos e julgamentos, além de proteção para crianças imigrantes e refugiadas.





Já no ambiente digital, o governo tomará medidas mais estruturantes, para o monitoramento de crimes no ambiente online e meios de retirada dos conteúdos. Ademais, também foi anunciado o desenvolvimento de um aplicativo para o controle de acesso mais efetivo a plataformas, além de medidas pontuais de investigação e repressão aos crimes.





“A plataforma alerta para os riscos e problemas, para onde a gente precisa intervir. É a responsabilidade do governo, mas é claro que isso se faz em parceria com todos os setores da sociedade, com famílias, comunidades e é isso que a gente quer fortalecer”, completa a secretária.