Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Plano de assassinato contra Donald Trump é descoberto

Serviço de inteligência de Israel teria alertado Estados Unidos sobre conspiração

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O serviço de inteligência de Israel divulgou a informação de que forças iranianas teriam formulado um plano para assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como vingança pela morte do general Qassem Soleimani em 2020.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Assassinato
  • Irã
  • donald-trump
  • israel

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.