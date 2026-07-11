Plano de assassinato contra Donald Trump é descoberto

O serviço de inteligência de Israel divulgou a informação de que forças iranianas teriam formulado um plano para assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como vingança pela morte do general Qassem Soleimani em 2020.



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