Plano de Trump para Gaza se torna ‘crível a partir de agora’; veja análise

O projeto dos Estados Unidos de revitalizar Gaza , que retornou às rodas de conversas internacionais após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , de transformar o local em uma “zona da liberdade”, passa a se tornar “crível a partir de agora”, segundo Igor Lucena, professor de relações internacionais.



Ao Conexão Record News desta sexta-feira (16), o especialista pontua que não vê "na comunidade internacional nenhum outro plano e ninguém com capacidade para, de fato, reconstruir aquela região, gastar dinheiro e fazer uma organização política”.



Para Lucena, o interesse aumentado do presidente americano no território palestino “não necessariamente significa que os Estados Unidos vão ter uma nova colônia na Faixa de Gaza ”. Ele argumenta que, caso consiga estabelecer acordos de cooperação com países árabes, Washington pode ter ganhos financeiros e militares ao patrocinar a reestruturação da área. Isso, porém, ainda segundo o especialista, não resolveria o problema de milhões de habitantes da região que precisam de apoio longe dos terroristas do Hamas.