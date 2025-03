Polônia e países do leste europeu se preocupam com passado invasor da Rússia, diz professor

O primeiro-ministro da Polônia , Donald Tusk, disse que a Europa não pode ceder à chantagem e agressão da Rússia. De acordo com Tusk, a melhor forma de parar Vladimir Putin não é com diálogos, mas sim com toda a força da Europa. O premiê também falou da participação norte-americana no conflito, “somos 500 milhões de europeus pedindo ajuda para 300 milhões de americanos, que nos protejam de 140 milhões de russos”.





Conexão Record News desta terça-feira (4), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, ressalta que a Polônia e outros países do leste europeu estão preocupados com possíveis invasões russas, devido ao histórico da antiga União Soviética. Em entrevista aodesta terça-feira (4), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, ressalta que a Polônia e outros países do leste europeu estão preocupados com possíveis invasões russas, devido ao histórico da antiga União Soviética.