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Possível missão em Ormuz: Alemanha envia embarcações para o mar Vermelho

Segundo o ministro, país avalia participação em operações de remoção de minas

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A Alemanha enviou duas embarcações ao mar Vermelho como parte de uma preparação estratégica para uma eventual operação militar no estreito de Ormuz. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa alemão antes de um encontro com seu homólogo da Otan. A participação em qualquer ação futura dependerá das autorizações de Irã e Omã e dos avanços nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã.

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