Postos ampliam margens de lucro com diesel em até 70%

Os postos de combustíveis e as distribuidoras ampliaram as margens de lucro com o diesel em até 70% com a guerra no Oriente Médio, segundo levantamento do Ibeps (Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais).



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