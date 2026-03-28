Postos ampliam margens de lucro com diesel em até 70%
Alta nos preços acontece mesmo após medidas do governo para conter petróleo
Os postos de combustíveis e as distribuidoras ampliaram as margens de lucro com o diesel em até 70% com a guerra no Oriente Médio, segundo levantamento do Ibeps (Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais).
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