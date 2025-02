‘Povo ucraniano será o grande derrotado’, diz professor sobre esforços para o fim da guerra

Durante encontro com o primeiro-ministro de Portugal no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (19), o presidente Lula falou sobre as propostas de paz, discutidas por diferentes países, para a guerra na Ucrânia . Sobre as reuniões que vêm sendo realizadas ao redor do globo, Lula destacou a importância de ambos os lados do conflito — Rússia e Ucrânia — estarem presentes na mesa de negociação.



“Eu conversei com muitos países e com muitos presidentes de países na perspectiva de criar um clima de paz. [...] Aqui nós cansamos de dizer: não tem paz se não chamar os dois e colocar na mesa. Não tem paz só de um lado”, disse. O presidente citou ainda um protocolo de paz discutido por Brasil e China — que afirmou não ter recebido a devida atenção de outros agentes globais.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor Lier Ferreira pontua o aspecto de força que permeia nas relações internacionais e define a influência de determinados países, como os Estados Unidos , em conflitos como o que ocorre no leste europeu.



“Esse é um xadrez estratégico onde cada um dos negociantes está querendo colocar seus interesses. [...] A paz só será construída a partir do momento que as grandes potências estiverem alinhadas em relação aos interesses que cada uma delas terá na Ucrânia. É chato falar, mas o grande derrotado desta guerra será o povo ucraniano”, diz.