Prazo de inscrição para o Enem de 2026 termina nesta sexta (12)

O prazo para os interessados se inscreverem no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) termina nesta sexta-feira (12). As provas estão agendadas para os dias 8 e 15 de novembro.



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