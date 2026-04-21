Preço do petróleo sobe 5% com impasse entre EUA e Irã

Os preços do petróleo subiram significativamente devido às tensões entre Irã e Estados Unidos. O valor do barril Brent reflete inseguranças em relação a um cessar-fogo e ao fluxo de petróleo pelo estreito de Ormuz.



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