Preço do petróleo sobe em dia de ultimato de Trump ao Irã
Termina nesta terça (7) o prazo dado pelo presidente dos EUA para que Teerã reabra estreito de Ormuz
O preço do petróleo atinge US$ 110 dólares por barril nesta terça-feira, impulsionado pela tensão no Oriente Médio.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Rússia e China vetam resolução da ONU sobre reabertura do estreito de Ormuz
Ministro das Relações Exteriores do Bahrein afirmou que países do Golfo lamentam rejeição da medida
Biblioteca digital reúne 8.000 obras literárias gratuitas
Plataforma lançada pelo MEC tem clássicos da literatura, premiados e best-sellers
Presidente do Banco Central pede 'cautela' sobre juros
Segundo Galípolo, brasileiros não aceitam mais índices elevados de inflação
Governo eleva imposto do cigarro para driblar perda de arrecadação
Medida é para bancar isenção de tributos sobre biodiesel e querosene de aviação
Estados Unidos utilizam IA para identificar e mapear alvos
Tecnologia desenvolvida em 2017 cruza dados com imagens de satélite e drones
Kremlin afirma que mundo se mobiliza em busca de energia russa
Guerra entre Estados Unidos e Irã desencadeou crise energética para economia global
Trump diz que 'civilização inteira morrerá esta noite'
Presidente afirmou que este é um dos momentos mais importantes da história
Trump faz brincadeira sobre ser popular na Venezuela
Presidente americano disse que está à frente de todos os políticos e falou sobre entregas de petróleo
Rússia fornece suporte cibernético e de espionagem ao Irã
Segundo avaliação ucraniana, satélites russos realizaram 24 levantamentos de áreas em 11 países
Proposta do subsídio ao diesel importado tem adesão de 25 estados
Apenas dois não aderiram; medida integra pacote para segurar alta dos combustíveis
Rejeição de publicidade nas redes sociais cresce no Brasil
Maioria se sente saturada com conteúdos patrocinados por influenciadores
Coreia do Norte se distancia do Irã em meio ao conflito com EUA
Segundo informações de Seul, país não enviou armas a Teerã, considerada parceira de longa data
Chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã é morto
Ele era um dos principais responsáveis por operações de contraespionagem do país
Governo deve assinar MP do diesel nesta semana
Medida serve para conter aumento no preço dos combustíveis no mercado doméstico