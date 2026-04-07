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Preço do petróleo sobe em dia de ultimato de Trump ao Irã

Termina nesta terça (7) o prazo dado pelo presidente dos EUA para que Teerã reabra estreito de Ormuz

Conexão Record News|Do R7

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O preço do petróleo atinge US$ 110 dólares por barril nesta terça-feira, impulsionado pela tensão no Oriente Médio.

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