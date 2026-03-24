Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Preço do petróleo volta a subir em meio a incertezas sobre conflito no Oriente Médio

Barril do brent subiu mais de 2% nesta terça (24), depois de queda brusca no dia anterior

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O preço do barril de petróleo brent subiu mais de 2% após uma queda de 11%.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Petróleo
  • estados-unidos
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.