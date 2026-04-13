Preço do petróleo volta a subir nesta segunda-feira (13)

O fracasso das negociações entre Estados Unidos e Irã fez o preço do barril Brent superar os US$ 100, impactando a economia global. Antes dos conflitos no Oriente Médio, o barril custava cerca de US$ 70. O economista Miguel Daoud analisa como esse cenário influencia o Brasil.



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