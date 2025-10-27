Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Premiê canadense diz estar pronto para negociar com Trump

Presidente dos EUA anunciou suspensão das conversas com o Canadá após propaganda polêmica

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, garantiu estar pronto para negociar com Donald Trump quando o presidente norte-americano estiver preparado. Apesar da sinalização de abertura, o premiê afirmou que irá rejeitar qualquer acordo comercial que não seja do interesse dos canadenses.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • donald-trump
  • conexao-record-news
  • estados-unidos
  • Canadá

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.