Premiê canadense diz estar pronto para negociar com Trump
Presidente dos EUA anunciou suspensão das conversas com o Canadá após propaganda polêmica
O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, garantiu estar pronto para negociar com Donald Trump quando o presidente norte-americano estiver preparado. Apesar da sinalização de abertura, o premiê afirmou que irá rejeitar qualquer acordo comercial que não seja do interesse dos canadenses.
