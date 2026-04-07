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Presidente do Banco Central pede 'cautela' sobre juros

Segundo Galípolo, brasileiros não aceitam mais índices elevados de inflação

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Durante um evento da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a cautela na condução da política de juros.

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