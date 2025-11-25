Presidente do Conselho Europeu afirma que bloco está empenhado em apoiar Zelensky

O presidente do Conselho Europeu reafirmou o compromisso da União Europeia em continuar apoiando a Ucrânia. António Costa destacou que o bloco está determinado a fornecer suporte diplomático, militar e econômico ao governo de Volodymyr Zelensky.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!