Presidente do Conselho Europeu afirma que bloco está empenhado em apoiar Zelensky

Líderes da União Europeia concordaram em cobrir necessidades financeiras de Kiev durante os próximos dois anos

O presidente do Conselho Europeu reafirmou o compromisso da União Europeia em continuar apoiando a Ucrânia. António Costa destacou que o bloco está determinado a fornecer suporte diplomático, militar e econômico ao governo de Volodymyr Zelensky.

