Presidente do Egito pede que Trump interrompa conflito

O presidente do Egito afirmou que a guerra no Irã vai desencadear um choque duplo de escassez de oferta e aumento de preços. Segundo ele, o preço do barril de petróleo pode chegar a mais de US$ 200.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!