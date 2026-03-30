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Presidente do Egito pede que Trump interrompa conflito

Abdel Fattah Al-Sisi afirmou que ofensiva vai desencadear choque duplo de escassez de oferta

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O presidente do Egito afirmou que a guerra no Irã vai desencadear um choque duplo de escassez de oferta e aumento de preços. Segundo ele, o preço do barril de petróleo pode chegar a mais de US$ 200.

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