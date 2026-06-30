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Presidente do parlamento libanês critica acordo entre Líbano e Israel mediado pelos EUA

Segundo autoridade, tratado com Israel pode levar a tentativas de dividir libaneses

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O presidente do parlamento libanês expressou críticas a um acordo, mediado pelos Estados Unidos, entre o Líbano e Israel.

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