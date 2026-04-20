Presidente iraniano defende diplomacia com os EUA

As tensões entre o Irã e os Estados Unidos continuam, enquanto ambos os países consideram a possibilidade de novas negociações. Um oficial iraniano afirmou que ainda não há uma decisão sobre participar das conversações propostas.



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